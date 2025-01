Lors de la messe, après la prière universelle, les offrandes du pain et du vin sont apportées à l’autel. Ce moment de l’Offertoire rappelle entre autres le jour où les Rois Mages ont adoré l’Enfant Jésus et lui ont offert des cadeaux précieux. Apporter des cadeaux à un nouveau-né dans une étable et s’incliner devant lui peut paraître absurde, voire insensé. Saint Bernard de Clairvaux se pose lui-même cette question : "Que faites-vous, Mages, que faites-vous ? Vous adorez un nourrisson enveloppé de haillons dans une misérable masure ! Est-ce vraiment Dieu ?"