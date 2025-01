L’un des signes les plus manifestes de l’abondance du vin dans le monde biblique réside certainement dans l’épisode bien connu des Noces de Cana. L’évangile selon saint Jean rappelle ces évènements lorsque Jésus avait été invité à des noces à Cana en Galilée avec sa mère et ses disciples. Alors que la fête battait son plein, le vin vint cependant à manquer, pire affront en ces temps qui pouvait arriver aux jeunes mariés et à leur famille… Marie se tourna vers Jésus, espérant une issue. C’est alors que Jésus ordonna que six jarres de pierre pour les purifications rituelles soient remplies d’eau. Et quelle ne fut pas la surprise des témoins présents lorsque ce breuvage fut apporté au maître du repas qui ne connaissait pas sa provenance : "Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : "Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant." (Jn 2,9-10). L’eau transformée en vin à Cana – le troisième jour précise la Bible - constitua le premier miracle de Jésus et anticipe le vin de la Cène et l’institution de l’Eucharistie…