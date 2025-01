Le secret de la crèche de Marcigny

Une création originale d’Anna Besse-Bergier, 77 ans, Marcignote depuis 50 ans, qui se définit elle-même comme "croyante et attachée aux traditions mais plus pratiquante". Ancienne enseignante, artiste dans l'âme, Anna Besse-Bergier a commencé à façonner ses santons d'argile en 2002. Elle agrandit la crèche avec deux à cinq nouveaux personnages chaque année. Elle en compte aujourd’hui entre 110 et 120. Cuits pendant plusieurs années dans la poterie Emile Henry, connue pour ses céramiques culinaires, ils le sont aujourd’hui par la potière d’un village voisin. "J’ai toujours aimé dessiner, peindre, modeler. Il y a plus de vingt ans, des paroissiens m’ont réclamé une crèche. Au début, je n’étais pas partante, et puis après un voyage en Pologne, j’ai eu envie de reproduire le style polonais, innocent, candide", confie-t-elle. Elle se lance alors dans les premiers santons, et très vite, a l’idée de représenter les "vrais" habitants de Marcigny. "Lorsque j’ai modelé un des rois mages, en m’inspirant d’un Afghan enturbanné que j’avais vu dans un magazine, j’ai trouvé qu’il ressemblait à un ami médecin ! J’ai donc accentué la ressemblance, et les années suivantes, j’ai essayé de représenter des personnes caractéristiques du village."