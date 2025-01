Vous êtes jeunes mariés ? Voici quelques conseils pour vous !

Enfin, un conseil indispensable pour tout mariage est de cultiver la proximité avec la Vierge Marie et saint Joseph. Ils sont un modèle de bienveillance, de douceur, de fidélité, d’amour, de paix et de service. Quels meilleurs exemples à imiter pour devenir un bon époux et une bonne épouse ? De plus, leur intercession sera un soutien pour fortifier votre mariage !