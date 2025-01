La dévotion des cinq premiers samedis du mois

Huit ans après les apparitions de la Vierge aux petits bergers de Fatima, Marie serait réapparue à sœur Lucie au couvent de Pontevedra, en Espagne, le 10 décembre 1925. Au cours de cette apparition, la Vierge Marie aurait demandé l'institution de la dévotion des cinq premiers samedis en réparation des offenses faites contre Son Cœur Immaculé. Elle aurait dit ainsi à sœur Lucie : "Regarde, ma fille, mon cœur entouré de ces épines avec lesquelles les hommes le percent à chaque instant de leurs blasphèmes et de leurs ingratitudes. Toi au moins, tu cherches à me consoler, et ainsi je t'annonce : je promets d'assister, à l'heure de leur mort, avec la grâce nécessaire à leur salut, tous ceux qui, avec l'intention de me faire réparation, iront se confesser le premier samedi de cinq mois consécutifs, et qui recevront la sainte communion, réciteront cinq dizaines du rosaire, et me tiendront compagnie durant quinze minutes en méditant sur les quinze mystères du rosaire."