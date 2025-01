Justin Bieber se dit convaincu par la bonté de Jésus

Chrétien évangélique, l'artiste a ensuite expliqué trouver dans la bonté et la fidélité de Jésus une source inépuisable de force et de réconfort. "Chaque fois que je pensais qu'il ne se présenterait pas pour moi, il l'a toujours fait. Je suis convaincu qu'il est la présence parfaite et patiente qui me guide, me dirige et me conduit tous les jours de ma vie - pourvoyant, guérissant et restaurant tout ce que l'ennemi a essayé de détruire et de voler." Pour conclure son message avec une déclaration simple mais puissante, Justin Bieber a ajouté un autocollant : "Je crois". Une belle déclaration qui montre que la foi de l’artiste est un ancrage dans sa vie. Malgré les turbulences médiatiques et les défis personnels, le chanteur trouve aussi une source de joie et de sérénité dans la paternité. Avec sa femme Hailey Bieber, il a accueilli son fils, Jack Blues Bieber, en août dernier.