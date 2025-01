Les millions de pèlerins attendus à Rome sont invités à franchir le seuil de ces portes au terme de leur pèlerinage, obtenant ainsi des indulgences, c’est-à-dire, selon la foi catholique, des remises des peines qu’ils encourent à cause de leurs péchés. Mais le pape a insisté ce matin sur la symbolique offerte par ces portes. "La Porte Sainte représente Jésus-Christ, son Mystère du Salut, qui nous permet d'entrer dans la vie nouvelle, libérés de l'esclavage du péché, libres d'aimer et de servir Dieu et le prochain", leur a-t-il expliqué. Ces portes sont ouvertes tous les 25 ans dans le cadre des Jubilés ordinaires. Elles s’ouvrent également lors des Jubilés extraordinaires décrétés par les papes. François avait ainsi lancé en 2015 une “Année Sainte” sur le thème de la miséricorde. On sait d’ores et déjà que l’Église catholique célébrera en 2033 un Jubilé extraordinaire pour les 2000 ans de la mort et de la résurrection du Christ.