Enfin déchiffré, ce minuscule parchemin bouscule quelques certitudes sur la diffusion du christianisme

Tout commence en 2018 en Allemagne, lorsque des archéologues trouvent une tombe datée de la période comprise entre 230 et 270 après Jésus-Christ, et dans laquelle se trouve un corps. Il s’agit d'un jeune homme âgé de 25 à 35 ans, découvert dans un cimetière de la banlieue nord-ouest de Francfort. Enterré avec différents objets autour de lui, il porte à son cou une amulette en argent de 3,5 centimètres. À l’intérieur, se trouve une fine feuille d'argent avec de mystérieuses rayures. Seulement impossible de dérouler cette feuille d’argent de plus de 1.800 ans, bien trop fragile. Alors depuis cette découverte, les chercheurs avancent et réfléchissent, et profitent de l’évolution de la science et de ses nouveaux outils pour en permettre la lecture. En mai 2024, c'est grâce à un tomodensitomètre ultramoderne du Centre d’archéologie Leibniz de Mayence (LEIZA), une technique d'imagerie médicale, que les experts ont enfin réussi à scanner le parchemin à très haute résolution en créant un modèle 3D.