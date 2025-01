Le vœu le plus cher du pape François pour 2025

Le respect de la vie humaine. C'est le souhait exprimé par le pape François lors de la première messe de l'année 2025, célébrée le 1er janvier en la basilique Saint-Pierre de Rome aux côtés d’une quarantaine de cardinaux, de 200 prêtres et de plus de 5.000 fidèles. Dans son homélie, il a repris un extrait de son message pour la Journée mondiale de la Paix du 1er janvier 2025. Il a ainsi appelé au respect de la vie humaine, « depuis la conception jusqu’à la mort naturelle » afin que « toute personne puisse aimer sa propre vie et envisager l’avenir avec espérance ».