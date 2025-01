La soirée a été aussi marquée par l'absence d’un membre de la famille : "Notre fille est partie pendant une année au Rocher, cela est assez difficile pour elle et pour nous de ne pas nous retrouver réunis", regrettent Benoît et Dorothée. Mais leur joie manifestée dans cette célébration du mystère de l’incarnation l’ont rendue bien présente. Si la famille Perreau s’est retrouvée à animer la veillée en compagnie des petits-enfants de la famille Gruss, une vraie union familiale a aussi été redécouverte, d’abord dans la préparation. "Pendant la veillée et la messe, j'ai joué de la trompette en compagnie de Stephan Gruss, fils d’Alexis Gruss, ancien directeur de cirque, disparu en avril 2024. On avait bien répété avec ma maman et mon professeur de chant", explique Marguerite, fille de Dorothée et Benoît. Du haut de ses 14 ans, l’adolescente a eu l’occasion de lancer l’Alléluia et le Gloria.