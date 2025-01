“La déchristianisation, c’est la déshumanisation”

Sur ce dernier point — les mœurs — la récente inscription du droit à l’avortement dans la Constitution de la République, transformée en Anti-Décalogue, représente un paroxysme. Non seulement l’infraction à la loi naturelle est autorisée, mais elle est véritablement sacralisée. C’est très impressionnant, et presque fascinant. Bien sûr, la matrice est rusée ; elle est capable, dans le même temps, de célébrer massivement la réouverture de Notre-Dame de Paris. Mais qu’y avait-il de chrétien là-dedans ? C’est un peu comme quand le secrétaire général du Parti communiste chinois rend un petit hommage verbal au marxisme-léninisme. Cela ne veut plus rien dire. Il faut regarder les faits, les mœurs, les croyances. Pas les sunlights. Cela étant dit, je m’empresse de le dire au passage, la rénovation de la cathédrale est une très bonne chose, y compris sur le plan religieux, car elle pourra continuer d’attirer à elle et de convertir du monde, en dépit des détournements divers dont elle peut faire l’objet. Si maintenant j’en reviens à votre question, je dirai que la matrice a non seulement un contenu (l’idéologie relativiste voire anti-religieuse que charrient la plupart des productions "culturelles" diffusées massivement) mais aussi une forme : la soumission grandissante du psychisme humain au défilement des écrans. Cette forme de vie — la vie du spectre qui ne voit plus le monde, qui ne voit plus autrui, et dont l’âme est littéralement pulvérisée par le défilement du vide — est bien pire encore que tous les effets de l’idéologie anti-chrétienne. Ce n’est même plus de la déchristianisation, c’est de la déshumanisation radicale.