La date des obsèques du petit Émile dévoilée

Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, a confirmé la tenue de cette messe, précisant que l’événement serait avant tout un moment d’action de grâce pour la vie d’Émile, ainsi qu’un temps de recueillement pour la famille et les proches du petit garçon. "Les proches de l’enfant sont dans la souffrance mais ils sont profondément chrétiens et croyants. Ils sont dans l’Espérance. Il faut le dire, l’exprimer et c’est le but de cette célébration", a indiqué l’évêque de Fréjus-Toulon à BFM DICI, précisant que même s’il ne sera pas présent à la cérémonie en raison "d’une contrainte d’agenda", il fera tout ce qu’il peut pour que ce moment soit le moins douloureux possible pour les proches du petit garçon.