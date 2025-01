Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Seigneur de l’univers et de l’histoire.

Tout ce que tu as créé est bon, et ta compassion face aux erreurs de l’homme ne connaît aucune limite.

Nous venons t’implorer aujourd’hui de garder dans la paix notre monde et ses habitants, de les tenir éloignés de la terrible vague de terrorisme, de restaurer l’amitié et de répandre dans le cœur de tes créatures le don de la confiance et l’ouverture au pardon.

Ô toi qui donnes la vie, nous te prions également pour tous ceux qui sont morts, victimes d’attaques terroristes brutales. Accorde-leur une récompense éternelle. Puissent-ils intercéder pour ce monde déchiré par les conflits et les guerres.

Ô Jésus, prince de la paix, nous te prions pour ceux qui ont été blessés lors de ces actes de violence inhumaine : les enfants et les jeunes, les femmes et les hommes, les personnes âgées et tous les innocents qui ont été frappés par le mal. Guéris leurs corps et leurs cœurs ; console-les par ta force, fais disparaître en eux toute haine et tout désir de vengeance.

Esprit Saint, consolateur, viens visiter les familles des victimes, ces familles innocentes qui souffrent et pleurent. Enveloppe-les dans le manteau de ta divine miséricorde. Donne-leur de retrouver en toi et en eux-mêmes la force et le courage de continuer à être pour tous des frères et des sœurs, particulièrement pour les migrants, en faisant de leur vie un témoignage de ton amour.

Viens enfin toucher le cœur des terroristes, afin qu’ils reconnaissent le mal dans leurs actions et se tournent vers le chemin de la paix et du bien, du respect pour la vie et la dignité de chaque être humain, quelle que soit sa religion, son origine, sa richesse ou sa pauvreté.