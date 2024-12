Une reconversion professionnelle céleste pour Léon Marchand ?

Trois nages, trois médailles d'or. Le cœur des Français en prime. Sacré champion olympique en 200 mètres brasse et 200 mètres papillon, Léon Marchand a battu tous les records et sa performance a offert au monde entier des moments d'unité et de joie exceptionnels, si caractéristiques du sport. Son palmarès, impressionnant tant sur le plan sportif que médiatique, n’a cependant pas suffi à occulter son regard tourné vers l’avenir. En effet, le nageur toulousain songe déjà à sa reconversion professionnelle, et ses projets surprennent tout autant qu'ils fascinent.