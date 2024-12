Les signes d’une année réussie 

Nous avons besoin de ces références, bien éloignées des discours officiels et formels, des bavardages politiques et journalistiques, du verbiage ecclésiastique, des discussions de comptoir, des échanges de médisances et de calomnies. Nous récoltons ce miel dans les Saintes Écritures, dans les écrits des mystiques et des saints, dans quelques ouvrages de littérature, dans les opuscules de poésie. Il ne remplit pas une multitude de pots, mais il permet de traverser l’hiver de nos existences, en période de disette spirituelle et intellectuelle. Chaque cuillerée absorbée est un élixir de vie contrairement à tous les mots inutiles proférés par les voix envahissantes. Les mots, comme les hommes, peuvent être fatigués, et ils le sont à cause de nous. Bien droits sur le pas de notre porte à la naissance de l’année, nous pouvons nous engager à n’utiliser nos paroles que pour le vrai, le beau et le bien.