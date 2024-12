L’avancée la plus radicale a cependant été l’invention de la spiritualité. C’est un mot qui, jusqu’au début du XXe siècle, n’était que rarement utilisé. On ne parlait que d’ascèse et de mystique, la première (c’est-à-dire les exercices — askêses en grec — formels de piété, et pas seulement des mortifications) étant le lot commun et la seconde un privilège exceptionnel. Du fait de l’individualisme rendu possible et même stimulé par l’amélioration de la sécurité et du confort, l’attention s’est de plus en plus portée sur le "vécu" personnel, le "ressenti" à l’église et dans la prière solitaire, l’expérience intime, l’agrément (ou désagrément) éprouvé…