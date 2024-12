En 2025, revivons selon le temps liturgique

Ce matin, 1er janvier, j’ai regardé l’actualité sur mon smartphone : rien de neuf ! Une bombe a explosé en Corse. En Ukraine, la tortue Poutine continue de poursuivre le lièvre Zelensky. Au Proche-Orient, on continue de se tuer sans souci du calendrier. En Asie, Xi Jinping continue d’adresser des pensées paternellement affectueuses au vassal russe et d’agrandir son arsenal. Du côté de Paris, la haine nombriliste continue de couler au Palais Bourbon sans susciter l’indignation, tant est forte la lassitude du vieux peuple de France. La surprise de l’année 2024 fut de nous replonger sous la IVe République. Nous sommes déroutés, à ressentir cette vague honte qui devait être celle de nos aînés du temps de Vincent Auriol et René Coty. Retenir le nom des ministres est un investissement mental que nous ne voulons plus consentir tant il semble hasardeux. Chaque parti attend un coup d’après qui n’est jamais le dernier. Les meilleurs esprits semblent mettre leur intelligence au service de la seule méchanceté. Marcel Proust avait raison : il n’y a pas de jour de l’an.