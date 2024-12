Au Vatican, le repentir d’un marchand d’armes

Devant les journalistes, Vito Alfieri Fontana fait part de sa détermination à poursuivre malgré les conflits qui flambent de toute part, et ce alors que les États-Unis viennent de fournir des mines antipersonnel à Kiev. "Les Ukrainiens devront perdre 20 ans de leur vie, de leur temps, et au moins 200 démineurs mourront – ce sont les taux d’incidents – pour une folie", répète-t-il, indigné. Et de dénoncer "le jeu de la petite minorité qui gère et alimente les conflits pour ses propres fins". "Ils ont mis ces mines et nous les enlèverons", affirme le converti, devenu un ardent protagoniste de la mise en sécurité des populations. "Ce n’est pas une entreprise désespérée, cela prend du temps mais une nation peut se relever".