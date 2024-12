Thuriféraire, céroféraire, naviculaire…quésaco ?

Peut-être avez-vous déjà entendu un de vos enfants servant de messe revenir fièrement de la sacristie ou d’une réunion de formation et s’exclamer : "Je suis thuriféraire !" Drôle de remarque. Dans le langage (plus ou moins) courant, un thuriféraire est en effet un flatteur, une personne qui encense les autres par intérêt. Mais cette signification vient d’abord du jargon liturgique. Avec le latin thuris ("encens") et ferre ("porter") a été formé ce mot qui désigne tout simplement le servant de messe chargé de tenir l’encensoir. Ensuite, le sens figuré est apparu.