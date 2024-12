La plus belle manière de terminer l’année…et de la commencer !

Voilà pour bien terminer l’année 2024. Et pour bien entamer 2025 ? L’Église pense à tous ses fidèles. Le 1er janvier, l’on peut participer à une récitation publique du Veni Creator pour obtenir une indulgence plénière selon les mêmes conditions que le Te Deum. L’année est ainsi confiée à l’Esprit saint : "Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur." Les deux indulgences ne sont pas exclusives l’une de l’autre et, comme pour toute indulgence plénière, elle peut bénéficier à celui qui participe à l’acte de piété ou à une âme du purgatoire pour lui permettre de participer plus rapidement à la vie divine.