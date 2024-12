Le 39e président des États-Unis, qui a exercé ses fonctions de 1977 à 1981, a exprimé son admiration au pape, soulignant l’importance de l’amour et de la fraternité dans un monde en proie aux conflits : "En tant qu'êtres humains agissant chacun pour la justice dans le présent — et luttant ensemble pour un avenir commun de paix et d'amour — ne tardons pas à nous rencontrer à nouveau, pour nous-mêmes et pour vous. Bienvenue dans notre pays, notre nouvel ami." Après avoir mentionné la tradition constitutionnelle américaine de séparation de l'Église et de l'État, il a aussi déclaré à Jean-Paul II : "Vous êtes parmi nous en tant que champion de la dignité et de la décence de chaque être humain, et comme un pèlerin pour la paix entre les nations. Vous nous avez offert votre amour, et en tant qu'individus, nous en sommes réconfortés. Vous pouvez être sûr, pape Jean-Paul, que le peuple américain vous rend son amour."