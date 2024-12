En Terre Sainte, Noël d’angoisse, Noël d’espérance

À Bethléem, l’usage veut que l’on se retrouve fin novembre pour décorer un immense sapin. Pas d’arbre de Noël cette année, pas de chrétiens venus des quatre coins du monde : les cars pullman sont restés à l’arrêt. Les fidèles de la messe de minuit ont prié pour toutes les intentions de l’humanité blessée, avec une immense ferveur. Sœur Laurice Obeid, visitatrice des Filles de la Charité pour la province du Proche-Orient, nous donne un regard sur toute la région. Elle veille sur ses sœurs, servantes des pauvres et des orphelins au Liban, en Syrie, en Terre Sainte, en Égypte et en Iran, et reçoit chaque jour des informations sur les difficiles réalités. Libanaise, elle ne quitte pas son sourire parce qu’elle vit dans l’espérance. Elle souhaite que son pays si présent dans les Écritures révèle à nouveau sa beauté et retrouve la paix : "Les cèdres du Liban, les montagnes et la mer, le climat, tout est beau ici. Priez pour que notre pays retrouve un gouvernement ! Le parlement se réunira le 9 janvier dans ce but. Priez pour nos jeunes chrétiens si actifs et pour leurs familles, priez en France, pays frère, et priez pour tous les chrétiens qui vivent l’incertitude au Liban, en Syrie, en Iran, en Terre Sainte, en Égypte, nous comptons sur vous. Et prions pour l’humanité entière en cette période de vœux."