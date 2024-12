"Mes pensées vont vers les nombreuses familles de Corée du Sud qui sont endeuillées aujourd’hui après ce crash aérien dramatique." Lors de son dernier message dominical de l'année, le 29 décembre, le pape François a eu une pensée toute émue pour les victimes du tragique crash aérien survenu à cette même date à l’aéroport international de Muan en Corée du Sud, où 179 personnes ont perdu la vie, faisant de cette catastrophe le pire accident d’avion jamais survenu sur le sol du pays. "Je me joins par la prière aux survivants et aux défunts", a assuré le pape François. L’équipage, composé d’une majorité de Coréens et de deux Thaïlandais, a succombé à la tragédie, à l’exception de deux survivants, une hôtesse de 25 ans et un steward de 33 ans. Si les causes seraient liées à une collision avec des oiseaux et à de mauvaises conditions météorologiques, l’enquête est toujours en cours pour déterminer l’origine de l’accident.