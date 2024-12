[VIDÉO] Mais qui est Pier Giorgio Frassati ?

Dès son adolescence, Pier Giorgio vit intensément sa relation avec Dieu. Il s’engage dans de nombreux groupes catholiques, il communie quotidiennement et rend visite aux pauvres. En plus de sa foi personnelle, il participe pleinement à la vie politique de son temps et s'oppose aux partisans de Mussolini dès son accession au pouvoir. C'est cette même année que Pier Giorgio devient membre laïc du Tiers Ordre Dominicain sous le nom de frère Jérôme, pour être engagé tout en gardant un lien avec le monde. Mais ses photos les plus connues sont bien sûr celles de ses expéditions en montagne. Le jeune Italien ne tient pas en place avec sa "compagnie des types louches", qui regroupe ses amis catholiques avec qui il prie et part à l'aventure. Une joie de vivre qu'il portera jusqu'à son décès le 4 juillet 1925. À son enterrement, une foule immense vient lui rendre hommage à la surprise de ses proches. Son corps est transféré en 1981 à la cathédrale de Turin avant sa béatification en 1990. Déjà patron des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne en 2023, la canonisation de Pier Giorgio Frassati le 3 août 2025, dernier jour du Jubilé des Jeunes à Rome, sonne donc comme une évidence.