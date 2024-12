Autre mois, autre période. En juin dernier, les archéologues procèdent à des excavations non loin de l’aéroport Ben Gourion, situé sur la commune de Lod entre Tel-Aviv et Jérusalem. C’est là qu’ils découvrent des pièces d’argent et de bronze, objets prisés des historiens pour leur appui dans la datation des restes monumentaux. En l’occurrence, les pièces retrouvées là datent du IVe siècle de notre ère et font des événements peu connus : sous le règne de Constance Galle (351-354), neveu de Constantin Ier, une insurrection juive se déclare, et la monnaie exhumée pourrait avoir été cachée dans les fondations d’un bâtiment public pour les soustraire au pouvoir impérial d’ailleurs en difficulté en Orient. Au même moment, Jérusalem se couvre des premières basiliques, notamment le Saint-Sépulcre, dont la construction débute vers 325.