Vous pensez avoir des “visions” ? Écoutez ce Père du Désert

Et ceci devient un enseignement salutaire, car on peut comprendre que le démon dise parfois des choses exactes pour tenter d’égarer ceux qui lui prêtent l’oreille et, par ce moyen, leur donner confiance, comme les guérisons réelles qui ont lieu et que s’attribue un charlatan pour authentifier ses prescriptions. Nous voilà donc prévenus. Satan a plus d’un tour dans son sac, il peut dire le vrai comme le faux pour tenter d’égarer. Ce qui compte pour lui, c’est l’effet obtenu sur le psychisme de sa victime potentielle : est-il hésitant, impressionnable, mal assuré sur les principes ? Il devient une proie facile. Il résiste d’autant moins qu’il se dit qu’en refusant, il perd peut-être une occasion inespérée de voir ses souhaits se réaliser…