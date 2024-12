La grenade, nourriture biblique de la fécondité

Au-delà de la saveur indéniable du fruit et de son jus et de sa richesse, la grenade renvoie surtout à une symbolique de fertilité incontestable tel qu’il ressort des nombreuses évocations bibliques. Ainsi, le Deutéronome compte-t-il les grenades parmi les critères de fertilité de la Terre promise (Dt 8,7-8) : "Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile : pays de rivières abondantes, de sources profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, pays de blé et d’orge, de raisin, de grenades et de figues, pays d’olives, d’huile et de miel."