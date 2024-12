Jésus est-il présent dans une moitié d’hostie ?

La réponse à cette question, qui a des incidences pratiques et spirituelles, se trouve dans le concept théologique de la transsubstantiation, mot qui désigne le changement d’une substance à une autre. La foi de l’Église proclame que la substance du pain et la substance du vin, par la parole du prêtre qui agit in persona Christi, en la personne du Christ, et l’action de l’Esprit-saint, sont transformés pour devenir la substance du corps et du sang de Jésus, sous les apparences du pain et du vin qui, elles, demeurent. Or, quand on mange une miette de pain, on mange bien du pain, si petite soit la miette. Quand on boit une goutte de vin, on boit du vin. Quand on consomme une parcelle d’hostie, c’est donc le corps du Christ réellement présent qui vient habiter en nous.