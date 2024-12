Les paraboles montrent que Jésus était un conteur-né, don qu’il a probablement cultivé au sein de sa famille. Il est fort probable que des histoires de la Bible, mais aussi des récits familiaux et des contes locaux ont été racontés et appréciés au sein de la Sainte Famille, donnant lieu à la fois à des moments de joie et à des discussions profondes. Si l'un des membres de votre famille est particulièrement créatif, demandez-lui d'écrire une histoire et de la partager avec votre famille. Les jeunes enfants pourraient également organiser un spectacle improvisé avec l'aide de maman et papa. Autrement, vous pouvez simplement envisager de prendre du temps pour lire un livre à voix haute avec toute la famille.