Alors, qu'est-ce que l'amour pour des petits Américains de 9 et 10 ans ? Certaines réponses sont évidentes de justesse : “c’est lorsque vous regardez une personne, votre cœur s'emballe et vous êtes amoureux”. D'autres sont désopilantes ou drôles, surtout concernant le mariage : “Pour qu'ils puissent se faire bécoter”, ou encore “Pour qu'ils puissent s'envoyer des piques l'un à l'autre” ! Dans tous les cas, les deux époux, qui travaillent chacun auprès d’enfants, ont pu témoigner de la puissance d’un regard d’enfant. “Les enfants en savent beaucoup plus que ce que vous ne le pensez”, confirment-ils. “Même s'ils n'ont pas la terminologie appropriée ou la façon parfaite de dire les choses, ils ressentent ce qu’est l’amour, ils le reconnaissent, et ils savent le partager”, se réjouissent les jeunes mariés, encore émus de la simplicité avec laquelle tous les élèves de Thomas ont joué le jeu. “Ils veulent juste se sentir aimés et leurs réponses étaient si innocentes et adorables, c'était vraiment un moment incroyable”. Et les mariés de conclure joliment : “À une époque où l'amour et le mariage sont devenus trop compliqués, nous avons parfois besoin de faire la part des choses et de voir la beauté qu’il y a de trouver quelqu'un à aimer, notamment à travers les yeux d'un enfant”. Ainsi donc, ce sont les enfants qui sont les meilleurs professeurs, et rappellent que l’amour est une valeur universelle, que l’on soit petit ou grand, Français ou Américain.