De la Vierge Marie qui a tenu le Sauveur de l’humanité dans ses bras avec tendresse, on ne sait presque rien. La Bible dit simplement d’elle qu’elle est "pleine de grâce" (Lc 1, 28) et "bénie entre toutes les femmes" (Lc 1, 42). Mais rien sur son apparence, les traits de son visage, la courbure de son nez ou la couleur de ses yeux. Mais cela a suffi pour inspirer peintres et sculpteurs qui n’ont cessé depuis deux mille ans de la représenter avec l’Enfant Jésus dans ses bras aimants. Carlo Crivelli, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Léonard de Vinci, Raphaël… Ils sont nombreux à l’avoir magnifiquement représenté. À l’approche de Noël, c’est pourtant sur une Vierge à l’Enfant assez peu connue qu’Aleteia vous propose de vous arrêter : il s’agit de la "Madone arabe" d’Alebert Louis Aublet. Réalisé par le peintre français en 1898 et aujourd’hui conservé au Musée diocésain de Płock (Pologne), il s’agit peut-être de l’une des plus émouvantes "Vierge à l’enfant" jamais réalisée.