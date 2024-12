Une restauration encore plus belle que Notre-Dame ?

Alors que le monde a eu les yeux rivés sur Notre-Dame de Paris début décembre pour sa réouverture et a découvert avec ravissement l’incroyable restauration de la cathédrale, Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et de Narbonne, a décidé de profiter de cet intérêt pour dresser un judicieux parallèle entre Notre-Dame et la crèche dans son homélie de Noël. "Jésus vient de naître. Nous connaissons le tableau de la crèche par cœur, à force d’y revenir chaque année. À force surtout de l’avoir vu tant de fois représentée. Cette année pourtant, une image s’ajoute dans mon esprit comme une surimpression par-dessus celle de la crèche : c’est l’image de Notre-Dame restaurée. Nous avons encore tous dans l’esprit et dans le cœur les somptueuses images de la réouverture de la cathédrale de Paris : une magnificence en contraste a priori totale avec l’étable de Bethléem."