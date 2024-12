L’Église joue un rôle central dans les grandes étapes de la vie. Elle accompagne les fidèles dans des moments heureux comme le baptême ou le mariage, mais aussi dans les périodes de doute ou d’épreuve. Soutenir cette institution, c’est reconnaître son importance dans la vie spirituelle et sociale. Le Denier est également une manière de participer à la transmission de la foi. En aidant l’Église à former les nouvelles générations, à proposer des catéchèses et à célébrer les sacrements, chaque donateur contribue à faire vivre un héritage spirituel précieux. Donner au Denier revient à soutenir non seulement une institution, mais une communauté tout entière. Ce geste exprime une solidarité envers ceux qui consacrent leur vie à Dieu et envers les plus vulnérables. Il incarne l’universalité de l’Église, qui transcende les frontières et rassemble les croyants dans une même mission de partage et de service.