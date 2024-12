Dans la troisième baie, le vent de l'Esprit sera représenté par un arbre aux branches secouées par le souffle, rappel subtil aux rinceaux de l’arbre de Jessé, et dont les feuilles se détachent et conduisent à la chapelle suivante où seront représentées les langues de feu descendant sur les apôtres. "Dans la baie suivante, on retrouvera l’Esprit saint sous la forme de l’oiseau", reprend Claire Tabouret. Cette colombe est le symbole habituel de la troisième personne de la Trinité. "Les personnages ont le cœur transpercé, se retrouvent à genoux, dans une sorte d’extase." La dernière baie amènera visiteurs et pèlerins "vers le monde extérieur", avec "cette idée de l’unité entre les gens mais aussi entre la terre et le ciel "pour exprimer l’unité entre les créatures et dans la Création qui est l’œuvre de l’Esprit saint. Des dessins figuratifs, donc, qui ont pour objet, selon l’artiste, d’être "un soutien visuel au voyage intérieur, mais sans s’imposer aux visiteurs".