Qui est Claire Tabouret, l’artiste qui va réaliser les nouveaux vitraux de Notre-Dame ?

C’est à Claire Tabouret et à l’atelier Simon-Marq que la réalisation des nouveaux vitraux dans six chapelles du bas-côté sud de la nef de Notre-Dame a été attribué, ont annoncé dans un communiqué conjoint la présidence de la République et le diocèse de Paris. « Le président de la République et l’archevêque de Paris, consultés, ont donné un avis favorable à ce choix », précise le communiqué. « Il leur a paru répondre pleinement à leur intention et se situer à la hauteur de ce que réclame la cathédrale, tant par la très grande qualité artistique de la proposition et son insertion architecturale – tout particulièrement son adéquation avec le vitrail représentant l’arbre de Jessé (1864), présent dans l’une des chapelles du même bas-côté de la nef, qui demeurera en place – que par le respect du programme figuratif choisi par le diocèse de Paris relatif à la Pentecôte. » Les maquette de l'artiste française de 43 ans sur le thème de la Pentecôte ont ainsi séduit de nombreuses personnalités de la commission chargée de la présélection des candidats. Cette création représente une surface de 121 m2 sur les 2.500 m2 de verrières du Moyen Âge au XXème siècle que compte la cathédrale, soit près de "5% de la surface totale" insiste le communiqué alors qu'une bruyante opposition s'est fait jour.