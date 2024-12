États-Unis : après l’appel du Pape, la peine de 37 condamnés à mort commuée

La décision du président démocrate, à quelques jours de la fin de son mandat, fait suite à l'appel du pape François lors de l'Angélus de l'Immaculée Conception, le 8 décembre dernier. Dans une déclaration spontanée il avait demandé de prier pour les prisonniers américains qui se trouvent dans les couloirs de la mort. "Aujourd’hui, il me vient au cœur de demander à tous de prier pour les détenus aux États-Unis qui se trouvent dans le corridor de la mort", avait-il improvisé." Prions pour que leur peine soit commuée, changée. Pensons à nos frères et sœurs. Et demandons au Seigneur la grâce de les sauver de la mort."