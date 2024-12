Dans la crèche, Marie était-elle allongée ou agenouillée ?

Cette évolution des postures de Marie se reflète dans l’histoire de l’art. Mais le corpus des représentations de la Nativité demeure limité, principalement concentré entre le XVe et le XVIIIe siècle. Après cette période, c’est la crèche populaire qui prend le relais des grandes œuvres savantes. La crèche, on le sait, est un motif cher au pape François. Il a choisi pour nom celui de l’homme de la crèche, saint François d’Assise. Sous son impulsion, la place Saint-Pierre accueille chaque année une exposition dédiée aux crèches du monde entier. En 2019, il a signé Admirabile Signum, une lettre apostolique sur la signification et la valeur de la crèche, dans laquelle il rappelle que "François ne veut pas réaliser une belle œuvre d’art, mais susciter, à travers la crèche, l’émerveillement devant l’extrême humilité du Seigneur".