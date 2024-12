Notre-Dame restaurée, et notre petite église de campagne ?

La réouverture de Notre-Dame a été suivie par le monde entier, la France des villes et la France des campagnes. Quelle a été la réaction de la petite paroisse d’Auvergne, d’Anjou ou de Lorraine ? Une joie réelle, tous sont heureux de revoir, plus belle encore la cathédrale-mère et se promettent de la visiter, de venir prier lors d’un futur séjour parisien. Cela n’empêche pas la question : "Et nous, et notre église quelque peu abandonnée, et cette chapelle où venaient en procession nos ancêtres qui est maintenant livrée à l’oubli… que pouvons-nous faire ?" Justes questions, le patrimoine religieux de la France est immense et fait l’objet d’un attachement très fort : lorsque l’on crée une association pour préserver une église, les membres sont plus nombreux que les paroissiens, tous sont attachés au symbole du village, du bourg, du quartier. Un enfant ne dessinera pas son lieu de vie sans commencer par un clocher pointant dans un ciel de crayon bleu. Et nous, et notre église ?