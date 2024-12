Comment fêter Noël quand sa famille n’est pas catholique ?

Noël, ses guirlandes scintillantes, son sapin orné de boules multicolores, son doux parfum de cannelle et de chocolat chaud… et, surtout, la naissance de Jésus. Dans certaines familles, Jésus ne fait plus partie – ou seulement à la marge – de la fête de Noël. Entre l’émerveillement des enfants et les interrogations sur le sens à donner à cette fête, il existe pourtant mille façons de célébrer un Noël qui rassemble autour de cette crèche si humble et accessible où Jésus se donne à tous. Aleteia vous propose quelques pistes pour mieux faire comprendre aux autres que la foi est au cœur de tout et qu’en ce jour de Noël, il s'agit d'une belle occasion de se traiter mutuellement avec amour et charité.