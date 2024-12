Rendre grâces, une manière d’attirer la grâce ?

Le mot grâce renvoie à tout ce que Dieu nous donne par pur amour. La grâce est à la fois source du don et effet de ce don pour chacun. Gratia, en latin signifie faveur, complaisance, mais aussi le retour du sujet vers son objet, la reconnaissance et la gratitude. Rendre grâces vise cette attitude de remerciement à l’auteur de tous nos dons. « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4, 7). Il y a aussi l’idée de gratuité. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). La liturgie de l’Eglise est d’abord action de grâces, eucharistie dans toute messe et au long de ses offices, où elle reprend les cantiques de l'Écriture, le Benedictus aux laudes, le Magnificat aux Vêpres et le Nunc dimittis aux Complies. Le monde est divisé entre ceux qui remercient et ceux qui prennent tout comme si cela leur était dû, dit le pape François. Dire MERCI relève de la charité et de la justice, de la gentillesse, du lâcher-prise, et de la joie de donner. « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35).