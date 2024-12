Pourquoi il y a quatre messes différentes pour fêter Noël

À l’aurore, lors de la troisième messe de Noël, les fidèles qui n’ont pas été découragés par la courte nuit (et quelques excès ?) entendent la suite du récit, parfois oubliée : les bergers se hâtent d’aller découvrir Marie et Joseph "avec le nouveau-né couché dans la mangeoire". Ils voient et ils annoncent ce qu’ils ont vu et les gens s’étonnent. Et Luc de conclure : "Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé." (Lc 2, 15-20) Voilà pourquoi l’on appelle parfois cette liturgie "messe des bergers". Lesquels sont un bel exemple pour les chrétiens : après avoir ressenti une telle joie, après avoir compris que Dieu "a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes" (Tt 3, 4 ; début de la deuxième lecture de cette messe), que peut-on faire d’autre qu’annoncer et louer le Seigneur ?