"Une nuit alors que j'étudiais pour l'un de mes vols d'entraînement pour la Marine. J'ai trouvé incroyablement difficile de me concentrer sur mes documents d'étude ce soir-là parce que j'ai ressenti un appel intérieur profond qui me dirigeait ailleurs", raconte père Danny Herman. Des phrases comme "Tu n'étais pas fait pour ça" et "Je t'ai fait pour autre chose" ont résonné dans son cœur. Cette expérience qui l'a forcé à réfléchir profondément sur sa vie et réalisé que la poursuite des plaisirs matériels et extérieurs ne lui apportait pas de joie durable.