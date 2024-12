Ce cadeau qui peut transformer “le coeur” d’un homme

Dans sa dernière lettre encyclique, Dilexit nos, sur l'amour humain et divin du Cœur de Jésus-Christ, le pape François écrit ceci à propos du cœur de chacun d’entre nous. : "On pourrait dire que je suis mon cœur, car c'est lui qui me distingue, me façonne dans mon identité spirituelle et me met en communion avec les autres". Dans de longs et passionnants développements, il précise que le cœur humain est vraiment "le lieu de la sincérité où l’on ne peut ni tromper ni dissimuler. Il renvoie généralement aux véritables intentions d’une personne, ce qu’elle pense, croit et veut vraiment, les "secrets" qu’elle ne dit à personne".