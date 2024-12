Au centre de toutes les crèches : le plus petit

Rendre l’homme capable de Dieu est un horizon exaltant. Mais combien plus celui de permettre à Dieu de se manifester à l’homme. La crèche est là pour nous le rappeler. Qu’elle soit en bois d’olivier, nue, ou bien dotée de tout ce que l’imagination et le talent procurent en décors et santons, elle est centrée sur le plus petit. Celui dont l’absence se constate quel que soit l’apparat dont on l’entoure. Celui que l’on dépose, qui tient parfois dans la paume de la main et qui, par sa seule présence, donne sens à l’ensemble. C’est bien celui-ci vers lequel les enfants sages rapprochent le soir venu leurs petits moutons alors qu’il n’est pas, lui, déposé là où l’étoile attire les plus lointains. C’est lui que petits et grands, croyants de toutes sortes et même d’aucune, viendront regarder, scruter, ravis et émus, la mémoire pleine de mélodies d’antan où les hautbois et trompettes angéliques font communier le ciel et la terre.