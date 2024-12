Guillaume Albouy (Deoda) : “Le design chrétien assume une vocation missionnaire”

En quelques années, au gré d’un cheminement personnel et spirituel, Guillaume Albouy, 51 ans, designer reconnu, lauréat de L’étoile de l’Observateur du Design et de l’IF Design Award, est passé des casques de vélo et des luminaires aux crèches de Noël et aux bancs de prière. Une transition professionnelle qui s’est opérée à la quarantaine et qui correspond à une recherche profonde de sens. Après avoir travaillé à Lille puis à Milan, il fonde Deoda en 2019. Marié depuis 20 ans à une Milanaise, père de deux filles, il est, avec sa famille, "Famille en Mission" au service de la paroisse de Cabasse (Var), dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Un engagement familial qui les amène à vivre et témoigner de l’évangile au quotidien. Ils habitent au presbytère, qui – signe de la Providence ! – possède un atelier. Concepteur dans l’âme et inspiré par Laudato si', Guillaume Albouy crée et fabrique des bancs de prière, des croix, des crèches et des statuettes en bois. Autant d’objets empreints d’une symbolique chrétienne forte, au design soigné et actuel, et à la portée missionnaire.