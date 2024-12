Dire “merci”, un mot trop souvent ravalé

Le beau mot “merci” reste trop souvent ravalé au fond de notre gorge, inconsciemment pensé et pas assez souvent sorti de notre bouche. Pourquoi cette négligence, alors qu’il est porteur de tant de bienfaits ? Il est comme un mot magique qui donne du bonheur à celui qui le dit et à celui qui l’entend. La gratitude se vit déjà toute seule pour le bien qu’elle fait à chacun, mais elle s’accroît dans ses effets quand elle devient une règle de vie en société, en famille. En effet, nous ne remercions jamais assez, parce que nous laissons se développer en nous la lassitude, l’envie de râler, le refus de reconnaître le réel, la bienveillance pour les autres, la jalousie, l’insatisfaction, et autres torpilleurs de notre bonne humeur. Nous pouvons ressentir de la reconnaissance personnelle et jouir d’un bienfait très consciemment sans pour autant remercier celui qui nous l’a donné. Alors qu’un simple “merci” soulage une tonne de travail accompli ! Sommes-nous de ceux à qui tout est dû ou de ceux qui réalisent que tout est don, et qu’il y a un donateur derrière tout bienfait. « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4, 7). Nous nous mettons tout entiers dans un remerciement, parce que notre intelligence fait prendre conscience du don reçu, notre affectivité sait en jouir et notre volonté nous pousse à remercier. Saint Thomas d’Aquin peut dire qu’un “merci” est « la manifestation extérieure de la reconnaissance qui exige ce qui vient du coeur ».