“À Mayotte, Jésus naîtra cette année sous les décombres”

Aleteia : Père Bienvenu Kasongo, comment allez-vous, vous et vos paroissiens ?

Père Bienvenu Kasongo : De mon côté, ça va. Mais il n’y a toujours pas d’eau et d’électricité à Mayotte, donc la communication entre nous est très difficile. Nous avons prévu une messe ce dimanche à la paroisse [Notre-Dame de Fatima de Mamoudzou] avec les paroissiens, ce qui va nous permettre de “prendre la température” de chacun, et de savoir comment vont les gens. Cela va nous rassurer. En tout cas, nous devons nous relever, et continuer à vivre. Permettez-moi une petite réflexion personnelle à propos du cyclone qui a ravagé Mayotte. Chido veut dire “miroir” en mahorais. Ce cyclone Chido est venu transformer notre réalité, et je crois qu’il est une occasion, non pas que nous nous regardions nous-mêmes comme un miroir, mais que nous regardions les autres, et que le monde regarde Mayotte. Car il y a ici, à Mayotte, des réalités cachées et de la souffrance, que nous n’avions pas vues et dont il faut nous rendre compte.