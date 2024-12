Le catéchisme de l’Église catholique, mis à jour en 2018 par le pape François, souligne que "la peine de mort est inadmissible parce qu'elle constitue une atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la personne". En d’autres termes, pour l’Église, personne ne mérite d’être exécuté, peu importe les crimes qu’il a commis, car cela détruit le don le plus précieux que nous ayons reçu, la vie. Cette opposition à la peine capitale, souvent mal comprise, est également liée à l’espérance qui est au cœur du message de l’Église. Espérance que tout condamné puisse un jour être réintégré dans la société, vivre une rédemption ou une conversion. L’histoire du français Jacques Fesch, dont nous avons parlé sur Aleteia, est édifiante sur ce point. Mais l’Église ne se limite pas à des déclarations. Elle agit aussi en actes dans le monde entier à travers des associations ou des aumôneries de prison pour "un respect des droits humains" en milieu carcéral, favoriser des "parcours de réinsertion dans la communauté" et offrir "des signes tangibles d’espérance" pour les détenus. En 2023, 1.153 personnes ont été mises à mort dans le monde. Un record depuis une décennie, qui ne tient pas compte des milliers d'exécutions non répertoriées, en Chine notamment.