Pourquoi le Cantique de Zacharie est particulièrement adapté au temps de l’Avent

Ces versets conclusifs rappellent que l’astre d’en haut – Jésus – vient illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. Tout au long de l’Avent, l’Église fait souvent référence à la dualité entre les ténèbres du monde et la lumière salvatrice apportée par Jésus-Christ. Par sa venue, il guide l’humanité hors des « ténèbres » vers la lumière de la vie. Toutefois, certains peuvent penser que cela fait référence à ceux qui vivaient au temps de Jésus et que cela ne les concerne donc pas. La vérité, cependant, est bien différente. Chaque être humain porte en son cœur des zones d’ombre, des blessures et des péchés dont il préfère ne pas parler. Et pourtant, c’est précisément dans ces recoins obscurs que Dieu désire faire entrer Sa lumière et Sa Miséricorde infinie.