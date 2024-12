Noël au travail : le merveilleux a-t-il sa place ?

Par exemple, créer un environnement inspirant : laisser place à la créativité et à l’inattendu. Certaines entreprises comme Google par exemple, offrent des temps et des moyens à leurs salariés pour qu’ils s’investissent dans des projets personnels, stimulant ainsi leur capacité à rêver et à innover. Deuxième idée : oser des gestes gratuits : un merci sincère, un encouragement bien placé ou une reconnaissance inattendue peuvent transformer l’expérience du travail en quelque chose de plus humain et mémorable. Troisième piste : raconter des histoires. Bien utilisé, le storytelling peut rendre les objectifs d’une entreprise inspirants et mobilisateurs. Chaque collaborateur devient alors le personnage d’un récit plus grand que lui.